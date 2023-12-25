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Мантуров сообщил об увеличении производственного плана «АвтоВАЗа»

Мантуров: «АвтоВАЗ» почти на четверть увеличит план производства на 2024 год

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Алексей Даничев/РИА Новости

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости сообщил об увеличении производственного плана «АвтоВАЗа» на 2024 год.

По его словам, план производства будет увеличен почти на четверть.

«АвтоВАЗ» на данный момент подтверждает намерение выпустить в следующем году не менее 500 тысяч Lada», — сказал министр, по совместительству являющийся главой совета директоров компании.

До конца нынешнего года «АвтоВАЗ» планировал выпустить 400 тыс. автомобилей. По словам президента компании Максима Соколова, из-за санкций повторно произошел сбой логистических и финансовых цепочек, поэтому производственный план может быть скорректирован на 10% в сторону уменьшения.

Ранее сообщалось, что Государственная дума ведет переговоры с «АвтоВАЗом» о будущем семейном автомобиле.

До этого стало известно, что у «АвтоВАЗа» осталось четыре модели Lada дешевле 1 млн рублей. Так, сейчас россияне с бюджетом меньше 1 млн рублей на первичном рынке могут приобрести только классический внедорожник Lada Niva Legend, седан и лифтбэк Granta, а также Granta Cross.

Ранее сообщалось, что автомобили Lada начнут собирать еще в одной стране.

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