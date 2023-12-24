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Toyota выпустила новую модель, созданную с китайской компанией

Toyota и GAC начали продажи кроссоверов под новым брендом Bozhi

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gac-toyota.com.cn

В Китае начались продажи электрических кроссоверов Bozhi 4X, выпущенных на совместном предприятии GAC-Toyota. Об этом сообщает carnewschina.com.

Bozhi 4X стал первой моделью нового суббренда. Автомобиль построен на платформе e-TNGA (Toyota New Global Architecture) и стоит от 179,8 тыс. юаней (2,3 млн рублей по курсу на момент публикации). Длина новинки составляет 4690 мм при колесной базе 2850 мм.

В модификации с передним приводом кроссовер оснащен одним мотором мощностью 204 л.с., разгон от нуля до 50 км/ч занимает 3,8 секунды, а запас хода составляет 615 км. Полноприводная версия получила два мотора (109 л.с. каждый), ее разгон до 50 км/ч занимает 3,4 секунды, а дальность хода на одной зарядке не превышает 560 км.

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gac-toyota.com.cn

В салоне новинки установлены 7-дюймовая приборная панель, 12-дюймовый центральный экран и трехспицевый руль. В список опций входят система распознавания лиц, подогрев рулевого колеса, беспроводная зарядка для смартфонов, обогрев и вентиляция передних сидений, а также аудиосистема JBL с девятью динамиками.

Ранее стало известно, что автомобили FAW с шильдиком Lada начали поступать российским дилерам.

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