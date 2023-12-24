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Уралец угнал машину гаишников, пока на него оформляли протокол

Mash: мужчина угнал машину ГИБДД, пока на него оформляли протокол

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Пресс-служба МВД России/РИА «Новости»

В Челябинской области мужчина угнал полицейский внедорожник Lada Niva, пока на него оформляли протокол за пьяное вождение. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

27-летний житель города Катав-Ивановск сел за руль в нетрезвом состоянии и повредил несколько автомобилей. Сотрудники ГИБДД задержали мужчину, посадили его в служебный автомобиль, но пристегивать не стали. В этот момент задержанный пересел за руль и нажал на педаль газа.

Дальше двора угонщику уехать не удалось, автоинспекторам удалось остановить нарушителя. На него возбудили уголовное дело по двум статьям. Полицейским также грозят санкции за то, что допустили случившееся, говорится в сообщении.

Ранее тюменец напал с ножом на водителя маршрутки и пропил его выручку.

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