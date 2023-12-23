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Тюменец напал с ножом на водителя маршрутки и пропил его выручку

В Тюмени задержали мужчину, который набросился с ножом на водителя маршрутки

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Shutterstock

В Тюмени задержан молодой человек 2004 года рождения, который напал с ножом на водителя маршрутного такси и отнял у него выручку. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Молодой человек воспользовался моментом, когда остался последним пассажиром в маршрутке, подошел к находившемуся за рулем мужчине 1966 г.р., достал нож и потребовал отдать всю наличность», — отмечается в сообщении МВД.

Водитель подчинился и отдал грабителю 3 тыс. рублей. После задержания нападавший рассказал полицейским, что потратил деньги на покупку алкогольных напитков. Подозреваемый в разбое помещен под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ. За разбой с применением оружия ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее во Владивостоке дерущиеся на дороге водители устроили пробку.

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