Тюменец напал с ножом на водителя маршрутки и пропил его выручку

В Тюмени задержан молодой человек 2004 года рождения, который напал с ножом на водителя маршрутного такси и отнял у него выручку. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Молодой человек воспользовался моментом, когда остался последним пассажиром в маршрутке, подошел к находившемуся за рулем мужчине 1966 г.р., достал нож и потребовал отдать всю наличность», — отмечается в сообщении МВД.

Водитель подчинился и отдал грабителю 3 тыс. рублей. После задержания нападавший рассказал полицейским, что потратил деньги на покупку алкогольных напитков. Подозреваемый в разбое помещен под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ. За разбой с применением оружия ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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