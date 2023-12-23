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Ford вспомнил о концепте автомобиля с атомной силовой установкой

Ford напомнил о концепте легковой машины с ядерным реактором на борту

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The Ford Motor Company

Ford обнародовал в своей базе с пресс-материалами прошлых лет информацию о концепте Nucleon 1958 года с ядерным реактором на борту и запасом хода в 5 тыс. миль (8 тыс. км). Об этом сообщает Motor1.

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The Ford Motor Company

Концепт-кар Nucleon был создан в 1958 году в рамках исследовательского проекта, призванного показать, как в будущем могут выглядеть автомобили, работающие на атомной энергии. Автомобиль был выполнен дизайнерами в виде макета в масштабе 3:8, в натуральную величину его не построили.

В сопровождающем концепт пресс-релизе предполагалось, что в будущем ядерные реакторы станут достаточно компактными, чтобы поместиться в автомобиль. Также предполагалось, что атомная машина будет оборудована электронными системами, предупреждающими водителя об автомобилях спереди и сзади. Подобные системы активной безопасности в настоящее время получили широкое распространение на серийных машинах.

Ранее Volkswagen обнародовал изображение обновленного Golf.

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