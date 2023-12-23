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Три грузовика столкнулись и заблокировали трассу на Урале

Трасса в Свердловской области оказалась заблокирована после ДТП с тремя фурами

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Телеграм-канал «ГИБДД Свердловской области»

На трассе «Тюмень-Екатеринбург» произошло ДТП с участием трех большегрузов, движение в сторону Екатеринбурга ограничено. Об этом сообщается в Telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».

Авария произошла в Талицком районе, на 230-м километре трассы. О пострадавших не сообщается.

«По предварительным данным, произошло столкновение трех грузовых автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают причины ДТП и последствия автоаварии», — отмечается в сообщении ГИБДД.

На фото с места происшествия видно, что авария произошла на дороге с разделительным отбойником. Одна из фур оказалась в кювете. В нее врезался автовоз с полуприцепом и еще одна фура. Две последние машины развернуло поперек проезжей части.

Ранее на Новорижском шоссе в Подмосковье произошла массовая авария с 13 машинами.

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