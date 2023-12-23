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На Новорижском шоссе столкнулись сразу 13 автомобилей

В Подмосковье произошло массовое ДТП с 13 машинами, два человека пострадали

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Александр Вильф/РИА «Новости»

На Новорижском шоссе в городском округе Красногорск произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей, сообщает mk.ru.

По его данным, в аварии пострадали две женщины, они госпитализированы. По предварительной информации, причиной аварии стали плохие погодные условия.

По информации московского Дептранса, на Новорижском шоссе по направлению в область произошло сразу несколько мелких аварий, на месте работают городские оперативные службы, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты», — отмечается в сообщении.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в районе места аварии (Мякининское шоссе, дом 1А) образовалась пробка, которая начинается сразу после съезда с МКАД.

Ранее в Москве столкнулись два такси, одно из них перевернулось.

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