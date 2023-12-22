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Стало известно, сколько миллиардов рублей выделят отечественным автозаводам

Мишустин: кабмин выделит 39 млрд рублей для отечественных автопроизводителей

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российское правительство дополнительно выделяет Фонду развития промышленности (ФРП) 39 млрд рублей для отечественных автопроизводителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Скажу о принятом решении правительства по автомобильной отрасли. Окажем ей дополнительную поддержку, чтобы помочь нашим предприятиям в короткие сроки наработать недостающие компетенции и полностью гарантировать стабильное функционирование конвейерных линий в условиях санкций. Фонду развития промышленности выделено еще порядка 39 млрд рублей», — сказал он.

По словам Мишустина, средства будут направлены на ключевые проекты ведущих российских автопроизводителей.

До этого стало известно, что спустя два года после введения санкций половина российских автозаводов простаивает, несмотря на то, что большинство площадок, принадлежавших иностранным компаниям, поменяли собственников.

Почти все площадки, на которых была остановлена сборка машин, были приобретены местными инвесторами, однако запустить там производство автомобилей удалось лишь в единичных случаях. При этом ни один из китайских автоконцернов не купил в России завод, несмотря на то, что объемы продаж китайских автомобилей в России достигают 60% рынка.

Ранее стало известно, сколько автомобилей будет продано в России в 2024 году.

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