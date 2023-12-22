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Россиянам предложат семиместные китайские кроссоверы по цене Duster и Creta

В России в 2024 году появится новая китайская автомобильная марка VGV

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VGV

На российский рынок в 2024 году выйдет китайский автомобильный бренд VGV с двумя среднеразмерными кроссоверами длиной до пяти метров и вместимостью до семи человек. Об этом сообщается в релизе VGV, поступившем в «Газету.Ru».

Стратегическим партнером в России для VGV станет компания «Мотор-Плейс». В сотрудничестве с VGV она внесла более 100 изменений в комплектации и оснащение машин. В частности, для российского рынка у них перенастроены алгоритмы работы двигателя и коробки передач. Внешность и характеристики машин, которые появятся в России, компания пока не раскрывает, однако обещает низкие цены.

«Самым большим сюрпризом для рынка станет цена. Никто еще в России за последние пару лет не врывался в базовый ценовой сегмент с большим семиместным кроссовером, где хозяйничали Duster, Creta и Seltos», — отметил глава «Мотор-Плейс» Михаил Плотников.

Марка VGV принадлежит китайской компании Sinotruk, крупному производителю грузовиков, представленному в том числе и в России. Фирма выпускает в том числе пикапы, фургоны, самосвалы, тягачи.

Ранее стало известно, что половина принадлежавших иностранным брендам автозаводов в России так и не возобновила работу.

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