В Правительстве РФ рассмотрят проект об отмене штрафа за забытые водительские права

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков повторно направил на заключение в правительство России законопроект об отмене штрафа для водителей за забытое водительское удостоверение. Об этом сообщает ТАСС. Впервые законопроект был направлен в кабмин весной 2023 года.

«В представленной редакции законопроекта добавлена необходимость иметь при себе регистрационные документы на транспортное средство с иностранными государственными регистрационными знаками, а также документы об иностранных водительских удостоверениях, подтверждающие право на управление транспортным средством, и страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства», — говорится в пояснительной записке.

Необходимость вызвана тем, что информации об иностранных правах нет в базе ГИС. Из-за этого проверка таких документов при их отсутствии у водителя становится невозможной.

Сейчас, если автомобилист получил водительские права, но не был их лишен и не имеет документа во время вождения, ему грозит штраф в размере 500 рублей (ч. 2 ст. 12.3 КоАП).

В конце прошлого года появилась возможность предъявить водительское удостоверение сотруднику ГИБДД в электронном виде появилась в приложении «Госуслуги Авто». Само изображение водительского удостоверения вместе с фото водителя подгружается в приложение автоматически из базы ГИБДД. Предъявить его и свидетельство о регистрации автомобиля в виде QR-кодов можно нажатием одной кнопки. При этом инспектор вправе потребовать и оригинал документа.

Ранее сообщалось, что в России предложили сократить срок действия прав для пожилых водителей.