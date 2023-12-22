Стало известно, сколько автомобилей будет продано в России в 2024 году

В 2024 году продажи автомобилей на российском рынке могут вырасти на 20%. Об этом заявил аналитик агентства «Автостат» Виктор Пушкарев.

«По базовому прогнозу рынок может вырасти примерно на 19 – 20% и достичь объема около 1,25 млн автомобилей. В случае наиболее благоприятных экономических и геополитических условий объем рынка может увеличиться до 1,38 – 1,4 млн машин», — сказал эксперт.

По его словам, чтобы вернуть уровень продаж на докризисный , необходимо обеспечить докризисный широкий ассортимент марок и моделей и, конечно, докризисный уровень покупательной способности населения.

До этого стало известно, что часть российских автомобильных дилеров может обанкротиться в 2024 году. Дилеры вряд ли смогут выполнить план продаж новых автомобилей на 2024 год — производители поставили задачу по реализации почти 2 млн машин. И дилер не может отказаться от плана продаж или скорректировать его.

По данным аналитического агентства «Автостат», уже сейчас китайские машины стали накапливаться на складах дилеров. Переизбыток составил 175 тыс. машин. Чтобы выполнить план, дилеры будут вынуждены навязывать потребителю допуслуги.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что цены на российские авто пойдут вниз по мере роста их производства.