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Мошенники нашли новый способ обмана российских водителей

«Известия»: мошенники начали использовать заключение договоров на месте ДТП

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Мошенники придумали новую схему обмана водителей, предлагая разобраться с ДТП «на месте», обративших к аварийным комиссарам. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что когда жертва соглашается подписать документы аварийных комиссаров, то ей обещают выплатить всю сумму страховки. Но позднее им присылают только часть суммы.

Издание подчеркивает, что так автомобилисты становятся жертвами агентов, которые предлагают договор с невыгодными условиями, а большая часть страховых выплат уходить мошенникам.

Директор по правовым вопросам автомобильного маркетплейса FRESH Миляша Дорофеева подчеркнула, что подобные схемы с договорами, в которых прописаны невыгодные для автомобилистов условия, широко распространены по всей стране.

До этого стало известно, что в Карелии мошенник, представившийся сотрудником автосервиса, выманил деньги у двух автовладельцев, сдавших автомобили в ремонт. Полицейские обнаружили, что оба автомобилиста переводили деньги на один и тот же номер.

Ранее мошенники разработали новую схему с SIM-картами.

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