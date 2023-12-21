Kia выпустит новый кроссовер Clavis

Kia определилась с названием для своего нового кроссовера — он получит название Clavis и будет производиться в Индии. Об этом сообщает Autocar India со ссылкой на свои источники.

По данным издания, автомобиль длиной менее 4 м дебютирует в конце 2024 года и поступит в продажу в начале 2025-го. Ожидается, что он получит силовые установки трех типов — электрическую, гибридную, а также двигатель внутреннего сгорания. В Индии планируется производить до 100 тыс. новых кроссоверов, 80% из которых будут снабжены ДВС. Часть из произведенных машин планируется отправлять на экспорт.

В модельной линейке корейского автопроизводителя новый Clavis займет место между моделями Sonet и Seltos. Новинка получит внешность, характерную для внедорожников, однако не будет снабжена полным приводом.

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