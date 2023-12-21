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В Госдуме предложили сделать выгодное условие при покупке отечественного авто

Депутат Даванков предложил ввести налоговый вычет на покупку отечественного авто

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Депутат Госдумы Владислав Даванков выступил с предложением дать возможность российским гражданам получить налоговый вычет при покупке новой отечественной машины. Об этом сообщает ТАСС. Соответствующее письмо направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

«Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть инициативу о введении налогового вычета на покупку нового отечественного автомобиля и в случае ее поддержки прошу поручить профильным органам исполнительной власти ее реализовать», — говорится в обращении.

По словам Даванкова, в случае одобрения инициативы, это позволит увеличить спрос на производимые в стране автомобили.

В августе 2023 года Владислав Даванков обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой о введении бесплатной парковки на три года на всех платных парковках для новых отечественных автомобилей, у производителей которых доля иностранного участия в уставном капитале или доля голосующих акций иностранных юридических или физических лиц составляет менее 50%. По его мнению, нововведение также поможет увеличить продажи российских автомобилей в стране.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» может наладить выпуск семейных автомобилей.

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