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Спикер Совфеда поддержала идею пересадить чиновников на отечественные автомобили

Матвиенко: перевод чиновников на отечественные авто нужно делать поэтапно

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за использование чиновниками отечественных автомобилей, сообщает ТАСС.

«Я приветствую переход на отечественные автомобили. Но я всегда против некой показной кампанейщины. Когда действующие автомобили, которые сегодня используются в нашей работе, закончат свой век, когда они выйдут из строя, естественно, будет происходить плановая замена. А не так — вот сейчас давайте все куда-то сбросим и покажем», — сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

О том, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus, Володин заявил в июле 2023 года. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран.

В Минпромторге подготовили список машин, которые рекомендованы для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. В него вошли бренды Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич».

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр заявил, что чиновники воспринимают отечественные машины как испытания.

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