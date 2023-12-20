В России появится еще один автомобильный завод

В Новосибирске построят завод по производству грузовиков грузоподъемностью от 2 до 15 тонн. Об этом сообщает ТАСС. Инвестором выступает местная группа «Тренд», проект одобрен инвестсоветом области.

«Цель проекта — создание на территории Новосибирской области завода, который выпускает широкую линейку грузового автотранспорта до 2 до 15 тонн. Инвестиции в проект предполагаются в районе 20 млрд рублей. Инвестиции будут происходить до 2030 года», — сказал директор компании Константин Подшивалов.

Первая модель автомобиля — пятитонный грузовик — появится в 2027 году.

В среду шинная компания Bridgestone объявила о продаже российских активов холдингу S8 Capital, сделка получила все необходимые одобрения регулирующих органов. Около 1 тыс. сотрудников Bridgestone перейдут на работу в российскую компанию. Bridgestone присутствовала на российском рынке с 1998 года, компания приостановила производство и бизнес в РФ в марте прошлого года.

Ранее сообщалось, что бывший российский завод Hyundai может собрать из остатков запчастей 70 тыс. авто.