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Количество машин в столице вырастет перед Новым годом

ЦОДД: рост числа автомобилей в столице перед Новым годом начнется с 22 декабря

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Количество автомобилей в Москве перед Новым годом начнет расти с 22 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя ЦОДД Михаила Кизлыка.

«В преддверии Нового года рост поездок на автомобилях ожидается 22 декабря: в течение дня по городу будет передвигаться в среднем около 2,9 миллиона машин, что на 2% больше по отношению к началу декабря», — сказал он.

По словам специалиста, будет и второй всплеск интенсивности. Это произойдет с 26 по 27 декабря. В эти дни на дорогах появятся дополнительно 70-80 тыс. транспортных средств. Активность снизится 30 и 31 декабря, а 1 января количество машин на дорогах столицы составит 1,26 млн.

До этого стало известно, что в российской столице, 20 декабря, во второй половине дня ожидаются локальные заторы. Вечером пробки в городе могут достигнуть 8 баллов, поэтому рекомендуется отказаться от автомобиля и пересесть на общественный транспорт.

По прогнозу Гидрометцентра России, в среду в Москве ожидается облачная погода с небольшим дождем и мокрым снегом. Температура воздуха поднимется до плюс 3 градусов.

Ранее сообщалось, что на фоне циклона «Ваня» такси в Москве подорожало в четыре раза.

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