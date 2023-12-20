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Стало известно, что будет выпускать бывший завод Bridgestone в России

Новый собственник нашел, что выпускать на бывшем заводе Bridgestone в России

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Stefan Kiefer/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На бывшем заводе Bridgestone в Ульяновске начнут выпускать автомобильные шины под новым брендом. Об этом сообщили в холдинге S8 Capital, передает «Российская газета».

Согласно условиям сделки, новые владельцы не могут использовать название компании и бренд Bridgestone, ребрендинг будет проведен в ближайшее время. Представители компании рассказали, что вскоре на предприятии начнется тестирование, пуско-наладка и перезапуск производства.

В среду Bridgestone объявила о продаже российских активов холдингу S8 Capital, сделка получила все необходимые одобрения регулирующих органов. Около 1 тыс. сотрудников Bridgestone перейдут на работу в российскую компанию. Bridgestone присутствовала на российском рынке с 1998 года, компания приостановила производство и бизнес в РФ в марте прошлого года.

В мае этого года холдинг S8 Capital приобрел шинный завод немецкой компании Continental в Калуге, позже завод переименовали в Gislaved. Компании также принадлежат заводы российского Cordiant в Ярославле и Омске.

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