В России подорожали кроссоверы Geely

Автобренд Geely во второй половине декабря увеличил цены на два представленных на российском рынке кроссовера. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». Рост составил от 20 до 30 тыс. рублей или 0,8-1,1%.

Так, на минимальные 20 тыс. рублей подорожал бюджетный BelGee X50. Цена автомобиля после подорожания составляет 2,27 млн рублей, в максимальной комплектации он обойдется в 2,48 млн рублей.

На 30 тыс. рублей прибавил в цене семейный кроссовер Geely Atlas Pro. Базовая версия обойдется теперь в 2,75 млн рублей. А максимально оснащенный автомобиль стоит 3,37 млн рублей.

До того стало известно, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожники Lada Niva Legend и Niva Travel 2024 года. Больше всех подорожала Niva Legend — ее минимальная стоимость выросла сразу на 100 тыс. рублей. Внедорожник Lada Niva Travel 2024 модельного года в комплектации Classic стоит на 19 тыс. рублей больше, чем раньше.

Ранее сообщалось, что в ноябре шесть автомобильных брендов снизили цены на машины в России.