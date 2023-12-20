Стало известно, почему опасно ездить на автомобиле со снегом на крыше

Если крышу автомобиля не почистить от налипшего снега, во время движения может произойти аварийная ситуация. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель кузовных автосервисов в сети Fit Service Ярослав Кукарин.

«Если снег на крыше был рыхлым, то поток ветра может сдувать его назад, на машины, которые движутся за «автосугробом». Он полетит прямиком в лобовое стекло автомобиля, едущего за вами. Как правило, такое случается неожиданно, в моменте движения, поэтому ситуация может привести к аварии», — отметил Кукарин.

Кроме того, при торможении или потоком ветра сползающие пласты снега могут опуститься на собственное лобовое стекло, перекрыв обзор.

Также во время оттепели неубранный с крыши автомобиля снег начнет подтаивать и стекать на кузов. Часть влаги будет проникать под резиновый уплотнитель лобового стекла или рейлингов. Это приведет к коррозии кузовных деталей.

До этого стало известно, что не стоит торопиться перекрашивать автомобиль из-за возникших сколов и царапин. Во-первых, такие корректировки моментально снижают остаточную стоимость автомобиля, а во-вторых, даже в сертифицированных сервисах не всегда удается подобрать тон краски, равнозначный заводскому.

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