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Стало известно, почему опасно ездить на автомобиле со снегом на крыше

Автоэксперт Кукарин: снег на крыше автомобиля может стать причиной ДТП

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Александр Авилов/Агентство «Москва»

Если крышу автомобиля не почистить от налипшего снега, во время движения может произойти аварийная ситуация. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель кузовных автосервисов в сети Fit Service Ярослав Кукарин.

«Если снег на крыше был рыхлым, то поток ветра может сдувать его назад, на машины, которые движутся за «автосугробом». Он полетит прямиком в лобовое стекло автомобиля, едущего за вами. Как правило, такое случается неожиданно, в моменте движения, поэтому ситуация может привести к аварии», — отметил Кукарин.

Кроме того, при торможении или потоком ветра сползающие пласты снега могут опуститься на собственное лобовое стекло, перекрыв обзор.

Также во время оттепели неубранный с крыши автомобиля снег начнет подтаивать и стекать на кузов. Часть влаги будет проникать под резиновый уплотнитель лобового стекла или рейлингов. Это приведет к коррозии кузовных деталей.

До этого стало известно, что не стоит торопиться перекрашивать автомобиль из-за возникших сколов и царапин. Во-первых, такие корректировки моментально снижают остаточную стоимость автомобиля, а во-вторых, даже в сертифицированных сервисах не всегда удается подобрать тон краски, равнозначный заводскому.

Ранее сообщалось, как можно избежать обледенения автомобиля.

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