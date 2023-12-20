В Госдуме перестанут оплачивать бензин депутатам, которые продолжат ездить на иномарках

Госдума с 1 января не будет оплачивать расходы депутатов на бензин, если они не пересядут на отечественные автомобили или иномарки, рекомендованные Минпромторгом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову.

«С 1 января Госдума не будет принимать документы, необходимые для возмещения расходов на автотранспортные услуги на автомобили других марок. Сейчас мне предоставляют в Челябинской области Toyota Camry, но скоро ее заменит другой автомобиль. В регионе пока не уточнили, какой именно», — отметила Лантратова.

О том, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus, Володин заявил в июле 2023 года. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран.

В Минпромторге подготовили список автомобилей, которые могут использовать госслужащие в служебных целях. В него вошли бренд Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), бренд УАЗ (модели: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), бренд Aurus (модели: Senat, Komendant), бренд «Москвич» (модели: 3, 3е, 6), бренд Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky), бренд Haval ( модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).

Ранее сообщалось, что бывший российский завод Hyundai может собрать из остатков запчастей 70 тыс. автомобилей.