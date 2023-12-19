В Японии дебютировала Toyota Crown Sport с запасом хода 1200 километров

Toyota представила в Японии мощную версию кроссовера Crown Sport c гибридной силовой установкой мощностью 306 л.с.

Автомобиль снабжен бензиновым двигателем 2.5 и параллельным гибридным приводом с редуктором. Под полом кроссовера размещена тяговая батарея большой емкости, обеспечивающая для гибрида запас хода в 90 км на электротяге. С учетом топлива в 55-литровом бензобаке общий запас хода автомобиля достигает 1,2 тыс. км. Автомобиль снабжен полным приводом. В новой версии инженеры перенастроили амортизаторы и установили дополнительные распорки для увеличения жесткости кузова.

Для гибридного Crown Sport доступна технология быстрой зарядки, позволяющая зарядить аккумулятор до 80% за 38 минут. Также машину можно использовать в качестве внешнего источника питания для обеспечения дома электроэнергией. Новая версия кроссовера стоит в Японии 7,65 млн иен (4,8 млн рублей). Toyota намерена ежемесячно собирать по 300 машин этой модели.

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