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Названы сроки появления в России новых моделей Geely

В России в 2024 году появятся новые Geely Atlas и Okavango

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Geely

В России в 2024 году начнутся продажи обновленного кроссовера Geely Atlas, также на российский рынок выйдет Geely Okavango. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора розничных продаж автомобильной группы «Авилон» Илью Петрова.

«Если говорить о новинках 2024 года, то уже в первом квартале по бренду Geely мы ожидаем новый кроссовер Atlas. Кроме того, в течение года планируется появление модели Geely Okavango», — рассказал изданию Петров.

Обновленная версия Okavango в конце ноября была представлена в Китае. Кроссовер с семиместным салоном и двухлитровым мотором Volvo мощностью 218 л.с. получил новую отделку интерьера и медиасистему. На кроссовер Geely Atlas нового поколения китайский автопроизводитель уже оформил сертификационные документы.

Ранее в Китае начались продажи седана Geely Galaxy E8.

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