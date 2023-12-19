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Депутатов хотят обязать пересесть на отечественные авто в новогодние праздники

«Ведомости»: депутатов Госдумы хотят пересадить на отечественные авто с 1 января

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АвтоВАЗ

В органы исполнительной власти регионов России поступило письмо со ссылкой на решение спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором предлагается с 1 января 2024 года пересадить всех депутатов на отечественные авто. Об этом сообщают «Ведомости».

О том, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus, Володин заявил в июле 2023 года. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран.

В Минпромторге подготовили список машин, которые рекомендованы для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. В него вошли бренд Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), бренд УАЗ (модели: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), бренд Aurus (модели: Senat, Komendant), бренд «Москвич» (модели: 3, 3е, 6), бренд Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky), бренд Haval ( модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).

Ранее на «АвтоВАЗе» заявили, что среди автомобилей Lada максимально отвечает критериям госзакупок модель Aura.

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