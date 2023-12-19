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Стало известно, когда в России появится новый кроссовер Evolute

Продажи самого быстрого Evolute в России начнутся в 2024 году

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Evolute

Липецкий завод «Моторинвест» наладит в ближайшее время выпуск самой динамичной модели в линейке i-Jet, а также семиместного кроссовера Evolute i-Space, который поступит в продажу в 2024 году. Об этом сообщает «Автостат».

Максимальная мощность силовой установки i-Jet составляет 646 л.с. (940 Нм), в зависимости от версии батареи разгон до «сотни» занимает от 3,7 до 4 секунд. На старте производства кроссовер будет доступен в двух модификациях с батареями емкостью 80 кВт (запас хода равен 430 км по циклу WLTP) и 90 кВт (530 км).

Evolute i-Space оснащается гибридной силовой установкой мощностью 178 л.с. Тяговую батарею подзаряжает генератор, работающий от бензинового двигателя 1.5. На электротяге автомобиль способен преодолеть до 87 км, а запас хода с полным баком топлива и заряженным аккумулятором достигает 1150 км.

До 100 км/ч автомобиль ускоряется за 7,4 с. В салоне — три ряда кресел с регулировками заднего дивана в двух направлениях и возможностью получить ровный пол багажника со сложенными сиденьями третьего ряда.

В настоящее время в Липецкой области собирают только электромобили Evolute — седаны i-Pro, кроссоверы i-Joy и i-Sky, минивэны i-Van.

Ранее сообщалось, что в 2024 году китайская компания JAC Motors начнет продажи в России четырех новых моделей авто.

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