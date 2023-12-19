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Россиянам рассказали, на сколько подорожает техосмотр автомобилей

«Ъ»: техосмотр легкового автомобиля с нового года подорожает на 12%

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

На этой неделе региональные власти должны установить предельные тарифы на техосмотр (ТО), которые начнут действовать с 1 января. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что в большинстве субъектов РФ цена ТО легкового автомобиля вырастет на 12%, с 913 до 1022 рублей.

«Дороже всего процедура будет на Чукотке (4,5 тыс. рублей), в Санкт-Петербурге (1,72 тыс. рубля) и Амурской области (1,5 тыс. рублей). Среди регионов, где техосмотр наиболее дешев,— Ивановская (рост тарифа с 586 до 913 руб.), Волгоградская (с 576 до 913 руб.) и Кемеровская (с 913 до 947 руб.) области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ежегодное увеличение тарифов на ТО предусмотрено приказом ФАС и соответствующей методикой 2022 года.

До этого стало известно, что правительство поддержало законопроект о передаче контроля за операторами техосмотра от Российского союза автостраховщиков (РСА) в Росаккредитацию. В Совфеде считают, что РСА занимается несвойственной для себя функцией проверки пунктов ТО на наличие необходимых помещений, оборудования, экспертов и прочих требований, из-за чего сохраняется проблема фиктивного ТО. Речь идет о фирмах-мошенниках, которые аккредитованы как операторы ТО и без фактической проверки машины оформляют диагностические карты за 2-2,5 тыс. рублей. В Российском союзе автостраховщиков уверены, что необходимости в переменах нет.

Ранее депутат Хамзаев предложил ввести обязательный техосмотр частных и прокатных электросамокатов.

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