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Раскрыты автомобильные новинки JAC для России

Четыре новые модели JAC появятся в России в 2024 году

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JAC

В 2024 году китайская компания JAC Motors начнет продажи в России четырех новых моделей авто. Об этом сообщили в пресс-службе марки, передает аналитическое агентство «Автостат».

В I квартале будущего года в продаже появится рамный пикап JAC T9. На домашнем рынке его длина кузова варьируется от 5,3 до 5,6 метра в зависимости от модификации. В моторную гамму входят бензиновый двухлитровый агрегат мощностью 231 л.с. или дизельный мотор такого же объема мощностью 170 л.с. Привод — передний или полный.

Во II квартале в РФ дебютирует минивэн JAC M4 длиной 5,2 метра с передним приводом и двухлитровыми бензиновым и дизельным моторами. На III квартал запланирован старт продаж кроссовера JAC JS6 Hybrid — гибридной версии модели, которая уже присутствует на рынке России. Его силовая установка состоит из 1,5-литрового мотора (110 л.с.) и электродвигателя (204 л.с.). Последней новинкой JAC в будущем году станет премиальный минивэн RF8, он ожидается в IV квартале.

Сейчас в модельный ряд JAC на российском рынке входят лифтбэк J7, среднеразмерный кроссовер JS6 и компактный JS3, пикапы T6 и T8 Pro, а также электромобиль iEV7S.

Ранее в России начали продавать обновленные кроссоверы Exeed VX.

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