На Украине заявили о блокировке КПП польскими дальнобойщиками

Польские перевозчики снова заблокировали проезд грузовиков через пункт пропуска «Дорохуск-Ягодин» на украинской границе. Об этом сообщила погранслужба Украины в Telegram-канале.

«Организаторы протеста планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час. Однако информируют, что будут пропускать транспортные средства с грузами гуманитарного характера», — уточнили в ведомстве страны.

О том, что польские водители собираются устроить акцию протеста на КПП, ранее заявил один из лидеров протестующих Рафал Меклер.

Первоначально блокада погранпункта «Ягодин — Дорогуск» была приостановлена после решения мэра Дорогуска Войчеха Савы о запрете протеста.

Водители подавали заявку на акцию, но мэр не согласился на транспортировку рабочих к границе с Украиной. После этого протестующие обратились в суд.

15 декабря суд в Польше отменил решение градоначальника.

Все это время заблокированными оставались три других пункта пропуска на границе Польши с Украиной — «Медыка-Шегини», «Рава-Русская - Хребене» и «Краковец-Корчева».

До этого в Минсельхозе Польши поддержали протест перевозчиков.

Ранее украинские перевозчики устроили пикет в Польше из-за блокады границы.