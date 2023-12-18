Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«АвтоВАЗ» может наладить выпуск семейных автомобилей

Депутат Буцкая: Госдума обсуждает с «АвтоВАЗом» вопрос семейного автомобиля

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Госдума РФ ведет переговоры с «АвтоВАЗом» о будущем семейном автомобиле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Татьяну Буцкую.

«Очень хочется ввести семейный автомобиль. Мы находимся в переговорах с «АвтоВАЗом», потому что семейный автомобиль однозначно должен быть отечественным. Тем более, что у них уже есть большой семиместный автомобиль. Нам осталось рассчитать, каким образом и в какой капитал его можно вложить», - сказала Буцкая.

Никакой дополнительной информации о возможном проекте семейного автомобиля нет. Единственный семиместный автомобиль в линейке Lada — универсал Largus, выпуск которого планируется планируется возобновить на заводе в Ижевске в мае 2024 года.

До этого стало известно, что у «АвтоВАЗа» осталось четыре модели Lada дешевле 1 млн рублей. Так, сейчас россияне с бюджетом меньше 1 млн рублей на первичном рынке могут приобрести только классический внедорожник Lada Niva Legend, седан и лифтбэк Granta, а также Granta Cross.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» заключил соглашение о сборке Lada в Эфиопии.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами