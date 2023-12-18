«АвтоВАЗ» может наладить выпуск семейных автомобилей

Госдума РФ ведет переговоры с «АвтоВАЗом» о будущем семейном автомобиле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Татьяну Буцкую.

«Очень хочется ввести семейный автомобиль. Мы находимся в переговорах с «АвтоВАЗом», потому что семейный автомобиль однозначно должен быть отечественным. Тем более, что у них уже есть большой семиместный автомобиль. Нам осталось рассчитать, каким образом и в какой капитал его можно вложить», - сказала Буцкая.

Никакой дополнительной информации о возможном проекте семейного автомобиля нет. Единственный семиместный автомобиль в линейке Lada — универсал Largus, выпуск которого планируется планируется возобновить на заводе в Ижевске в мае 2024 года.

До этого стало известно, что у «АвтоВАЗа» осталось четыре модели Lada дешевле 1 млн рублей. Так, сейчас россияне с бюджетом меньше 1 млн рублей на первичном рынке могут приобрести только классический внедорожник Lada Niva Legend, седан и лифтбэк Granta, а также Granta Cross.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» заключил соглашение о сборке Lada в Эфиопии.