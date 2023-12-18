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Появилось видео аварии «Газели», груженной абхазскими мандаринами

Мандарины рассыпались по трассе после ДТП в Краснодарском крае

Грузовик с мандаринами попал в ДТП в районе станицы Старотитаровской в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал «Темрюк Инфо».

Судя по видео, после ДТП на дорогу вывалились ящики с мандаринами. Фрукты засыпали одну из полос для движения транспорта. На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые занимаются оформлением аварии. В районе места происшествия собралась большая пробка из машин.

О причинах дорожно-транспортного происшествия и о пострадавших не сообщается.

До этого стало известно, что в подмосковном Домодедово тепловоз врезался в грузовик на железнодорожном переезде. В результате ДТП грузовик и тепловоз получили механические повреждения, пострадавших нет. Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Люберцах водитель на седане Kia Rio избил пешехода, переходившего дорогу.

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