Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

У «АвтоВАЗа» сократилось число моделей дешевле 1 млн рублей

Автомобили Lada подорожали на 14% за год

close
100%
Lada

У «АвтоВАЗа» осталось четыре модели Lada дешевле 1 млн рублей. Об этом свидетельствует данные портала «Лада.Онлайн», который сравнил нынешние цены на автомобили Lada с теми, что действовали в январе 2023 года.

Так, сейчас россияне с бюджетом меньше 1 млн рублей на первичном рынке могут приобрести только классический внедорожник Lada Niva Legend, седан и лифтбэк Granta, а также Granta Cross. При этом в январе текущего года минимальная цена ниже 1 млн рублей была также у седана и лифтбэка Granta Drive Active, а также у Niva Travel. В течение года эти машины стали дороже.

По данным портала, средневзвешенный рост цен на все модели Lada за с января по середину декабря 2023 года года составил 14,3%. Сильнее всего в процентном соотношении подорожали Niva Travel в максимальной комплектации (+31,4%), Vesta SW Cross в максимальной комплектации (+28,9%) и Granta Cross в минимальной комплектации (+27,4%).

Ранее стало известно, что автомобили Lada начнут собирать еще в одной стране.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами