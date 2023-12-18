У «АвтоВАЗа» сократилось число моделей дешевле 1 млн рублей

У «АвтоВАЗа» осталось четыре модели Lada дешевле 1 млн рублей. Об этом свидетельствует данные портала «Лада.Онлайн», который сравнил нынешние цены на автомобили Lada с теми, что действовали в январе 2023 года.

Так, сейчас россияне с бюджетом меньше 1 млн рублей на первичном рынке могут приобрести только классический внедорожник Lada Niva Legend, седан и лифтбэк Granta, а также Granta Cross. При этом в январе текущего года минимальная цена ниже 1 млн рублей была также у седана и лифтбэка Granta Drive Active, а также у Niva Travel. В течение года эти машины стали дороже.

По данным портала, средневзвешенный рост цен на все модели Lada за с января по середину декабря 2023 года года составил 14,3%. Сильнее всего в процентном соотношении подорожали Niva Travel в максимальной комплектации (+31,4%), Vesta SW Cross в максимальной комплектации (+28,9%) и Granta Cross в минимальной комплектации (+27,4%).

Ранее стало известно, что автомобили Lada начнут собирать еще в одной стране.