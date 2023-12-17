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Микроавтобус с детьми лоб в лоб столкнулся с легковушкой в Удмуртии

Автобус со школьниками съехал в кювет после столкновения с Lada Vesta в Удмуртии

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Телеграм-канал «МЧС Удмуртии»

Школьный автобус и универсал Lada Vesta столкнулись в Игринском районе Удмуртии. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС по региону.

«В 07.45 17.12.2023 поступило сообщение, что между д. Малые Мазьги и с. Чутырь Игринского района произошло ДТП с участием легкового автомобиля Lada Vesta и микроавтобуса «Газель-Next», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в микроавтобусе, в момент ДТП находились 17 человек, 8 из которых дети. Они ехали на соревнования. В автомобиле Lada Vesta находился один водитель. Судя по фото, после ДТП автобус съехал в кювет.

В аварии пострадали 7 человек, в том числе двое детей. Все они доставлены в больницу для оказания помощи. Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.

До этого стало известно, что в поселке Гладкое под Санкт-Петербургом стая бездомных собак изгрызла автомобиль Honda, принадлежащий местному жителю. Автовладелец, являющийся пенсионером и инвалидом, оценил причиненный ущерб в 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области инспекторы ДПС вытащили из воды водителя фуры.

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