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Китай продал рекордное число автомобилей на мировом авторынке

Китайские автомобили заняли почти треть мирового авторынка

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Мировым лидером по продажам автомобилей в ноябре оставался Китай с рекордным показателем в 2 млн 935 тыс. машин. Всего за последний месяц осени в мире было продано 8 млн 031 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на консалтинговую компанию LMC Automotive.

В США в ноябре было продано 1 млн 227 тыс. машин. На авторынках стран Западной Европы реализован 1 млн 105 тыс. машин. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 359,1 тыс. единиц. В Южной Америке дилеры реализовали 235,4 тыс. автомобилей.

Среди крупнейших мировых авторынков стоит выделить Японию (408,1 тыс. ед.), Корею (157,6 тыс. ед.) и Канаду (137,7 тыс. ед.).

До этого стало известно, что продажи китайских автомобилей в российских дилерских центрах упали на 60% с октября — после резкого поднятия ключевой ставки Центробанка.

Ранее сообщалось, что у россиян появились деньги на покупку новых автомобилей.

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