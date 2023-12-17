УАЗ обновил свой самый старый внедорожник

Ульяновский автозавод начал ставить на внедорожник УАЗ «Хантер» двухцветные оранжево-белые подфарники. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

«На УАЗы «Хантер» вернулись оранжево-белые подфарники ПФ-130. Последние 20 лет ПФ-130 на «Хантерах» с конвейера были только бесцветными, с оранжевой лампочкой указателя поворота», — говорится в сообщении.

О том, какие еще изменения мог получить автомобиль и как изменилась его стоимость после обновления, не сообщается.

До того Ульяновский автозавод оснастил автомобили специальными демпферами рычагов управления трансмиссией, которые позволяют снизить вибрации, а также повысить для пассажиров степень акустического комфорта. Прежде такие демпферы устанавливались на самые дорогие внедорожники УАЗа с пакетом опций Limited.

Ранее стало известно, что в России образовался большой дефицит автомобилей УАЗ «Патриот» и «Пикап».