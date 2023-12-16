Бездомные собаки разгромили Honda россиянина-инвалида

В поселке Гладкое под Санкт-Петербургом стая бездомных собак изгрызла автомобиль Honda, принадлежащий местному жителю. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Стая бездомных собак, насчитывающая 15 особей, охотится на кошек, которые прячутся под машинами. От машины пожилого автовладельца по имени Виктор животные оторвали решетку радиатора, изгрызли и исцарапали бампер, а также откусили пластмассовую окантовку от переднего крыла.

Автовладелец, являющийся пенсионером и инвалидом, оценил причиненный ущерб в 50 тыс. рублей. Он и другие жители, чьи машины были повреждены в результате нападения собак, обратились в полицию после того, как звонки в местную администрацию не принесли результата.

На видеозаписи инцидента видно, что в ночное время автомобиль окружили не менее пяти собак.

Ранее в Казани легковая Kia отбросила автобус на столб, в ДТП пострадали три человека.