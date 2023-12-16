Audi выпустила прощальную серию купе R8

В преддверии завершения выпуска спорткара Audi R8 с бензиновым мотором V10 немецкая компания выпустила ограниченную серию машины для японского рынка. Об этом сообщает Carbuzz.

Прощальная версия будет выпущена тиражом в 8 машин. Автомобили из ограниченной серии окрашены в матовый белый цвет и снабжены 20-спицевыми колесными дисками бронзового цвета, из-за которых видны красные тормозные суппорты. Сочетание красного белого и золотого цветов традиционно популярно в Японии.

Зеркала, передний спойлер, заднее антикрыло и диффузор изготовлены из углеволокна. Сиденья обшиты черной кожей с белой прострочкой, а для обивки потолка и багажника применена искусственная замша — алькантара. На порогах размещены накладки с надписью Japan Final Edition.

Audi R8 из прощальной версии для японского рынка оснащены атмосферными моторами V10 рабочим объемом 5,2 л и мощностью 612 л.с. В паре с мотором работает 7-ступенчатый «робот» S-tronic. Цена машины — 35 млн иен (22 млн рублей).

Ранее стало известно, что Porsche вынуждена прекратить продажи Macan в Евросоюзе из-за ужесточившихся требований по кибербезопасности.