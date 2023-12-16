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Названы автомобили, которые подорожали в России с начала декабря

В России с начала декабря подорожали автомобили двух моделей

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LADA

В России с начала декабря изменились цены на автомобили Haima 7X и Lada Niva Legend, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Минивэн Haima 7X подорожал в начале декабря, его цена увеличилась на 50 тыс. рублей. После подорожания автомобиль, который представлен на российском рынке в единственной комплектации, стоит 3,85 млн рублей.

Также в декабре подорожал внедорожник Lada Niva Legend в коммерческом исполнении — автомобиль с бортовой платформой подорожал на 53 тыс. рублей, или на 4,1%. При этом Niva Legend c каркасным фургоном подешевел на 76 тыс. рублей (или 4,7%).

Минимальная стоимость бортового грузовика на базе классической «Нивы» после подорожания составляет 1,33 млн рублей. Стоимость каркасного фургона после снижения цены — 1,54 млн рублей.

Ранее стало известно, что Porsche с июля 2024 года не сможет продавать в Европе кроссовер Macan из-за ужесточения требований по кибербезопасности.

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