Московских водителей призвали не выезжать на дороги из-за мокрого снега

В связи с ожидающимся мокрым снегом и сильным ветром Департамент транспорта Москвы призвал горожан воспользоваться городским транспортом, а водителей грузовиков — не перегружать машины и планировать маршрут с учетом погоды.

«Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт. Метро, МЦК, МЦД работает штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам», — отмечается в сообщении ведомства.

Водителям большегрузных автомобилей рекомендовано планировать свои маршруты с учетом прогноза погоды и времени, необходимого для того, чтобы добраться до пункта назначения. Также их просят не перегружать автомобили, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее стало известно, что Москва обновила рекорд по высоте снежного покрова.