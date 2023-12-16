Porsche вынуждена прервать продажи Macan из-за новых правил кибербезопасности

Новые рекомендации Европейской экономической комиссии ООН вынудят немецкого автопроизводителя Porsche прекратить продажи нынешнего поколения кроссовера Macan в Евросоюзе после 7 июля 2024 года. Об этом сообщает Automobilwoche.

Это связано с новыми рекомендациями ЕЭК ООН по кибербезопасности. Без их соблюдения регистрация новых Macan в Евросоюзе будет невозможна, и Porsche придется прекратить продажи этой модели, хотя ее преемник — электрический Macan EV — еще не представлен публике. Доработка текущей модели под новые требования обошлась бы слишком дорого.

До запуска Macan EV остается еще несколько месяцев, уточняет Motor1. Досрочный вывод Macan с 27 рынков стран Евросоюза станет ощутимым ударом для Porsche, поскольку эта модель является наиболее продаваемой.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» работает над прототипами электрических Vesta и Niva.