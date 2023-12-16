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В Забайкалье грузовик с 27 пассажирами съехал в кювет

МВД: грузовик «Урал» с 27 пассажирами съехал в кювет в Забайкалье

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Забайкальском крае грузовик «Урал» с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся, передает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в 22 км от поселка Новая Чара Каларского района.

«Установлено, что на технологической дороге на территории одного из предприятий водитель автомашины «Урал» не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства. В автомобиле, по предварительным данным, находилось 27 человек», — сообщили в ведомстве.

Как заявили в пресс-службе, один пассажир 1979 года рождения скончался на месте аварии. Семь пассажиров были госпитализированы.

Ранее четыре человека пострадали в результате взрыва газовых баллонов в грузовике в Югре.

До этого автобус столкнулся с грузовиком на Ленинградском шоссе в Москве.

Ранее грузовик перевернулся на МКАД после столкновения с бензовозом.

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