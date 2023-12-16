Мэр Лондона отказался помогать Киеву

Мэр Лондона Садик Хан отказался передавать киевскому мэру Виталию Кличко подлежащие утилизации машины, несмотря на слова о поддержке Украины. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Дело в том, что в августе 2023 года по инициативе Хана была увеличена площадь зоны сверхнизких выбросов. Хан предложил утроить площадь программы, которая в результате охватила весь Большой Лондон — агломерацию вокруг британской столицы.

Вследствие реформы, владельцев устаревших автомобилей обязали платить £12,5 фунта в сутки за проезд в этой зоне. А для поощрения утилизации устаревших машин власти Лондона ввели разовую выплату автомобилистам в размере £2000 фунтов.

После этого Кличко предложил Хану отправить на Украину часть предназначенных для утилизации машин. Глава Киева указывал, что предпочтительно отправлять на Украину грузовики и внедорожники, которые можно использовать в зоне боевых действий.

Однако Хан отказался, мотивируя это тем, что условия программы по утилизации авто ради экспорта невозможно.

До этого на Западе заявили, что страны ЕС «промахнулись» с поддержкой Украины.

Ранее в США назвали сроки поражения Украины без помощи Запада.