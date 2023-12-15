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Из-за прорыва кипятка в Иркутске произошло массовое ДТП

В Иркутске прорыв кипятка спровоцировал массовое ДТП

В Иркутске на Кайской горе из-за прорыва трубы произошло массовое ДТП. На дороге образовался завал из столкнувшихся автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«По предварительным данным причиной стала коммунальная авария. Движение на данном участке ограниченно в обе стороны. Известно, что участниками аварии стали не менее 15 машин», — отмечается в сообщении полиции.

На опубликованном фото видно, что на месте ДТП образовался завал из столкнувшихся легковых и грузовых автомобилей. От удара минивэн оказался на крышах других машин.

На месте происшествия прорвало трубу с горячей водой, сообщает Telegram-канал «Иркутск №1». Вода хлынула с горы, на месте видны облака пара.

Всего в аварии приняли участие 18 машин, включая пассажирский автобус, уточняет Telegram-канал 112.

Прибывшие на место происшествия пожарные деблокировали зажатого в одной из машин мужчину и отключили аккумулятор, исключив риск возгорания, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. В массовом ДТП оказались 15 легковых машин, два грузовика и автобус, уточнили в МЧС.

Ранее на Урале грузовик сломал трубу теплотрассы, без отопления остались 72 дома.

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