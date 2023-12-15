Автолюбителям объяснили, что делать при ДТП со снегоуборочной машиной

Столкновение со снегоуборочной машиной является обычным дорожно-транспортным происшествием. Об этом в интервью Общественной службе новостей сообщил автоюрист Дмитрий Славнов. По его словам, ущерб, нанесенный по вине водителя коммунальной техники, владельцу должна возмещать страховая компания.

«Вызываем сотрудников дорожно-патрульной службы и оформляем аварию. У каждой единицы снегоуборочной коммунальной техники есть номер страхового полиса, по которому сначала нужно обращаться в страховую компанию. Если страхового полиса нет, к примеру, то ответственность несет собственник», — пояснил Славнов.

В случае, если снегоуборочный автомобиль повредил машину, находящуюся на парковке, юрист рекомендовал заняться поиском виновника: оставить объявление, чтобы найти свидетелей и просмотреть записи камер видеонаблюдения, при их наличии. В случае, если виновный водитель будет найден, необходимо так же как и со столкновением на дороге, оформить ДТП.

До этого Славнов объяснил, как наказать соседа, захватившего парковочное место во дворе. Жильцам, по его словам, следует обратиться в районную администрацию. Эксперт подчеркнул, что вся придомовая парковка является общей территорией.

Ранее автоюрист рассказал, как наказать виновника аварии, машина которого не пострадала.