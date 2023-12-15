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«АвтоВАЗ» выпустит 12 новых моделей за семь лет

«АвтоВАЗ» планирует выпустить до 2030 года 12 новых моделей

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Пресс-служба Lada

«АвтоВАЗ» до 2030 года запустит в серийное производство 12 новых моделей автомобилей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

«Мы рассчитываем на доминирующее положение на рынке. Мы будем считать нашу стратегию состоявшейся при достижении доли в 30–35%», — приводит издание слова Соколова.

Соколов также рассказал, что «АвтоВАЗ» работает над гибридной силовой установкой и турбомотором. Кроме того, он подтвердил, что на внедорожники Lada Niva будут устанавливать моторы рабочим объемом 1,8 л.

По словам главы компании, «АвтоВАЗ» работает в том числе над производством автомобилей с восточным партнером.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» может создать в России новый автомобильный бренд.

Ранее стало известно, что с конвейера завода Lada в Ижевске сошли первые шесть электрических Lada Largus.

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