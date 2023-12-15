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«АвтоВАЗ» может создать в России новую автомобильную марку

Президент «АвтоВАЗа» Соколов анонсировал новый бренд и модельный ряд

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Алексей Даничев/РИА Новости

«АвтоВАЗ» в 2024 году может вывести на российский рынок новый модельный ряд автомобилей под новым брендом. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

«Насколько мне известно, завод в Санкт-Петербурге работает. И даже в новогодние праздники будет работать. И X-Cross 5 (или другой X) там производится и будет производиться. А значит, что и продаваться. Само производство — это не самоцель, цель — это наши клиенты. Возможно, что в следующем году мы выйдем с новым брендом, с новым модельным рядом», — приводит издание слова Соколова в ответ на вопрос о работе завода Lada в Санкт-Петербурге.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» запустил на заводе в Ижевске производство электрической модификации Lada Largus. Автомобили из первой партии из 30 e-Largus планируется использовать для испытаний и сертификации. Массовое производство Lada Largus, включая и бензиновую версию, планируется запустить в Ижевске в мае 2024 года.

Ранее «Газета.Ru» подробно писала о перспективах производства машин на заводе Lada в Санкт-Петербурге.

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