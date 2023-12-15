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В Набережных Челнах маршрутная «Газель» загорелась на ходу

В Татарстане загорелась маршрутная «Газель» с пассажирами

В городе Набережные Челны маршрутный автобус «Газель» загорелся в паре метров от остановки «Театр кукол». Об этом сообщает chelny-biz.ru.

По его данным, водитель и пассажиры успели покинуть салон маршрутки, никто не пострадал. При этом огонь полностью уничтожил машину, от «Газели» остался только металлический каркас кузова.

По предварительным данным, пожар возник из-за замыкания электропроводки. На видео, опубликованных Telegram-каналом «Еду в Татарстан», видно, что сначала пламя возникло в моторном отсеке маршрутки. Позднее оно охватило и весь салон.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Челны Онлайн», видно, что очевидцы пытались потушить пламя огнетушителем, однако сделать это не удалось. Возгорание ликвидировали прибывшие на место пожарные.

Ранее россиянам объяснили, когда двигатель автомобиля эффективнее прогревается.

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