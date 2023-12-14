Путин заявил, что российский автопром не рухнул

Президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года на ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, заявил, что российский автопром не рухнул, а те, кто думал иначе, разочарованы.

«Вы знаете, что бы хотел подчеркнуть, вот те, кто думали, что у нас все рухнет, они, думаю, разочарованы, ничего не рухнуло», — сказал глава государства.

Также Путин прокомментировал рост цен на российские автомобили. По его словам, цены на них будут снижаться по мере роста производства.

До этого autostat.ru, ссылаясь на данные национальных ассоциаций автопроизводителей Европы, сообщал, что автомобильный рынок России в ноябре 2023 года остался на пятом месте.

Кроме этого, стало известно, что около 70% реализованных в последний месяц осени машин пришлось на пять марок.

Ранее автоэксперты рассказали, какие автомобили в России подорожали меньше остальных.