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На заводе АМО в Калуге официально запустили производство грузовиков

Бывший завод Volvo в Калуге начал выпуск грузовых автомобилей

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Depositphotos

В Калуге на бывшем заводе Volvo запущено производство грузовых автомобилей. Об этом сообщает ТАСС. Предприятие называется АО «АМО».

«Предприятие готово выйти на полные мощности, включая в работу весь производственный цикл. Как мы и рассчитывали — 2023 год стал переломным в перезапуске автопроизводителей региона», — сказал в ходе церемонии запуска производства губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Отмечается, что, согласно производственному плану, в 2024 году предприятие должно выпустить 2 тыс. российских грузовых автомобилей под брендом Next.

О прекращении продаж и производства грузовиков Volvo в России шведская компания объявила 28 февраля 2022 года. На Россию приходилось около 3% от продаж Volvo Group. Мощность завода в Калуге составляла 15 тыс. грузовых автомобилей в год, туда производство переехало в 2009 году, спустя шесть лет после начала выпуска машин на площадке в Зеленограде. К апрелю того же года на предприятии перешли с машинокомплектной сборки на технологию полномасштабного производства.

Ранее сообщалось, что кроссовер Kaiyi X7 Kunlun будет стоить на российском рынке около 3 млн рублей.

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