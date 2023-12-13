В России представили новую версию кроссовера Omoda C5

Марка Omoda представила на российском рынке новую спецсерию кроссовера Omoda C5, которая получила название Trendy Red. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

«Ключевой особенностью новой серии фастбэк-кроссовера в исполнении Trendy Red является насыщенный красный цвет кузова, который идеально подчеркивает геометрию автомобиля, привлекая к нему еще больше внимания», — говорится в сообщении.

В России Omoda C5 Trendy Red будет предлагаться в версии с передним приводом и в комплектации Lifestyle. Цена — 2,82 млн рублей. Модификация комплектуется 1,5-литровым турбомотором (147 л.с.; 210 Нм) и бесступенчатым вариатором.

В январе 2024 года цвет кузова Trendy Red станет доступен для всех остальных комплектаций, включая версии с полным приводом. Полноприводная Omoda C5 оснащена 1,6-литровым мотором, который развивает 150 л.с. (275 Нм), и сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

До этого стало известно, что компания Ikon Tyres начала серийное производство летних покрышек под новым брендом на бывшем заводе Nokian Tyres в Ленинградской области. Летние шины, которые поступят в розничную продажу весной 2024 года, будут первыми шинами, на которых нанесен бренд Ikon Tyres — премиальные шины Ikon Autograph и шины средне-ценового сегмента Ikon Nordman.

Ранее сообщалось, что Geely тестирует в Китае конкурента минивэна Hyundai Staria.