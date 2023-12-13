Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России представили новую версию кроссовера Omoda C5

Omoda начала продажи в России кроссовера С5 в версии Trendy Red

close
100%
Omoda

Марка Omoda представила на российском рынке новую спецсерию кроссовера Omoda C5, которая получила название Trendy Red. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

«Ключевой особенностью новой серии фастбэк-кроссовера в исполнении Trendy Red является насыщенный красный цвет кузова, который идеально подчеркивает геометрию автомобиля, привлекая к нему еще больше внимания», — говорится в сообщении.

В России Omoda C5 Trendy Red будет предлагаться в версии с передним приводом и в комплектации Lifestyle. Цена — 2,82 млн рублей. Модификация комплектуется 1,5-литровым турбомотором (147 л.с.; 210 Нм) и бесступенчатым вариатором.

В январе 2024 года цвет кузова Trendy Red станет доступен для всех остальных комплектаций, включая версии с полным приводом. Полноприводная Omoda C5 оснащена 1,6-литровым мотором, который развивает 150 л.с. (275 Нм), и сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

До этого стало известно, что компания Ikon Tyres начала серийное производство летних покрышек под новым брендом на бывшем заводе Nokian Tyres в Ленинградской области. Летние шины, которые поступят в розничную продажу весной 2024 года, будут первыми шинами, на которых нанесен бренд Ikon Tyres — премиальные шины Ikon Autograph и шины средне-ценового сегмента Ikon Nordman.

Ранее сообщалось, что Geely тестирует в Китае конкурента минивэна Hyundai Staria.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами