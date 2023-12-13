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В Калуге запустят работу бывшего автозавода ПСМА Рус

Губернатор Шапша: калужский автозавод ПСМА Рус заработает в ближайшее время

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Производство на калужском заводе ООО «ПСМА Рус» будет перезапущено в ближайшее время, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Провел рабочую встречу с представителями компании «Автомобильные технологии», это индустриальный партнер ПСМА. Обсудили детали запуска производства, который состоится в ближайшее время, и перспективы развития завода», — сказал Шапша.

Автозавод ООО «ПСМА Рус» находится в простое с 2022 года. Предприятие производило легковые автомобили Peugeot 408 и Citroen C4, легкие коммерческие Peugeot, Opel и Citroen, а также мини-фургоны и компактвэны Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo. Mitsubishi.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2023 года в Россию было ввезено 992,2 тыс. легковых автомобилей.

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